

Простое и правильное Уничтожение документов.

уничтожения документов нужно регулярно, для предотвращения утечек или претензий контролирующих органов. Если вашей организации требуется срочно избавиться от офисной бумаги, бухгалтерских документов, архива из хранилища, освободить арендуемое помещение под архив - наша компания готова оперативно погрузить, вывезти и измельчить любое количество документов чей срок хранения истек. Мы готовы предложить выгодные цены на наши услуги. Чем больше бумаги вы уничтожаете - тем меньше платите. По завершении процедуры утилизации, предоставляем Измельчение бумажных документов с соблюдением конфиденциальности с класом секретности 1-5 (по DIN 66399 ) и производительностью от 200-1500кг/час. К вашим услугам наш грузовой транспорт (без рекламы) для конфиденциального вывоза архива 24 часа 7 дней в неделю, любое количество грузчиков для оперативной погрузки. Для особо требовательных к конфиденциальности утилизации архива клиентов мы готовы предоставить вам мощный офисный шредер в аренду на выгодных условиях. Производить процедурунужно регулярно, для предотвращения утечек или претензий контролирующих органов. Если вашей организации требуется срочно избавиться от офисной бумаги, бухгалтерских документов, архива из хранилища, освободить арендуемое помещение под архив - наша компания готова оперативно погрузить, вывезти и измельчить любое количество документов чей срок хранения истек. Мы готовы предложить выгодные цены на наши услуги. Чем больше бумаги вы уничтожаете - тем меньше платите. По завершении процедуры утилизации, предоставляем Акт об уничтожении документов . Возможно присутствие при уничтожении. А так же фото/видео съемка поцеса уничтожения. По вашему запросу можем предоставить свои услуги фото/видео фиксации.



Стоимость уничтожения Заказать уничтожение

Преимущества уничтожения документов

в нашей компании:

✔ Подача машины и грузчиков в указанное время (с 6 до 22 часов.Ежедневно, кроме Воскресения).

✔ Оперативный вывоз и погрузка. (наличие шредеров в разных районах Москвы)

✔ Конфиденциальность уничтожения документов.(Возможно присутствие клиента)

✔ Документальное подтверждение уничтожения.(Акт об уничтожении документов)

✔ Соблюдения законодательства Р.Ф.

✔ Уничтожение в выходные и праздничные дни.(по согласованию с клиентом)

✔ Уничтожения в ночное время.(по согласованию с клиентом)











Услуги уничтожения носителей информации

Какая стоимость инсайдерской информации можно узнать лишь когда происходит ее утечка. И стоимость эта может выражаться не только в деньгах, товарах и т.д., но и в репутации, перспективах и даже в чьих-то жизнях. Сегодня основным носителем информации является офисная бумага. Хотя, в наш цифровой век, доля носителей цифровой информации - СД, ДВД диски, флеш накопители, стримерные ленты, кассеты, жесткие диски и прочие, неуклонно растет. Вытесняя обычную бумагу. Однако, бухгалтерская отчетность, договора и акты, различные справки и квитанции, анкеты с персональными данными, судебные и юридические документы, документы партий, посольств, архивы больших и малых предприятий - по прежнему печатают на бумаге. И чем больше организация - тем больше образуется документации содержащей различные данные которые непременно нужно измельчать.



Стоимость уничтожения документов

от 6 руб./кг. Цена утилизации тиража

от 4,5 руб./кг. Однако, процент бумажных документов в наш цифровой век неуклонно падает. В противовес бумажному носителю увеличивается процент цифровых носителей информации. Это и пластиковые банковские карты, жесткие диски компьютеров, флеш накопители и конечно cd и dvd диски (а теперь и BD блюрей диски). Многая ценная и секретная информация продолжает храниться на магнитной ленте, в виде катушек и кассет и флоппи- дисках (дискетах). Даже когда внутренние документы компании утратили свой срок службы, вышли из документооборота компании, закончились сроки хранения документов. Старый архив может содержать информацию, используя которую, недоброжелатели могут нанести серьезный ущерб компании. В век, когда широко распространен промышленный, интеллектуальный и экономический шпионаж, конфиденциальное и оперативное уничтожение документов вышедших из документооборота должно быть налажено любой организацией в экономике, политике и промышленности. Компания АрхиваНет вот уже более 15 лет занимается утилизацией документов на бумажных носителях. Идя в ногу со временем, на сегодняшний день мы предлагаем своим клиентам следующие услуги: Уничтожение бухгалтерских документов в присутствии заказчика промышленным шредером

Утилизация бухгалтерских документов на территории заказчика выездным шредером

Аренда мощных офисных шредеров для измельчения архива в прямо офисе

Уничтожение DVD, CD, BD дисков термическим способом или через выездной шредер

Уничтожение пластиковых карт измельчением или сжиганием в высокотемпературной печи

Уничтожение секретных документов через сжигание в высокотемпературной печи Наличие в различных округах Москвы трех производственных площадок оборудованных промышленными шредерами, спецмашин - "выездных шредеров", позволяющих уничтожать бумагу на территории заказчика, грузового транспорта грузоподъемностью от 1,5 до 10 тонн, профессиональных кадров, позволяет нашей компании производить утилизацию документации любой сложности в короткие сроки. Для успешного и крупного бизнеса, уничтожение документов, вышедших из оборота, или утилизация архива, чей срок хранения истек, - одна из важных составляющих успешности и долговечности компании. Для небольших объемов документов достаточно обычного офисного шредера и время офисного работника. Справиться же с большими объемами бумаги поможем мы. Наши шредеры готовы перерабатывать до 3 тонн документов за один час работы. А накопленный опыт работы по утилизации списанных документов позволяет предложить Вам наиболее подходящий именно Вам способ уничтожения.

Мы ежегодно оказываем свои услуги множеству как больших организаций с мировым именем, посольствам государств, представительствам, политическим движениям, так и организациям так называемого мелкого и среднего бизнеса, а также частным лицам. Основная часть наших клиентов вновь обращаются к нам становясь нашими постоянными клиентами получающие особые привилегия и скидки. И конечно высокое качество наших услуг. Став нашим клиентом, Вы можете больше не беспокоиться о конфиденциальности уничтожения Ваших документов. Все наши услуги от погрузки и транспортировки до уничтожения Вы можете контролировать самостоятельно, наблюдая за процесс. Мы предлагаем только качественные услуги по реальным ценам. Может быть поэтому множество наших клиентов продолжают пользоваться нашими услугами и советуют нас другим. Уничтожение документов с истекшим сроком хранения - наша специализация!



Как мы уничтожаем документы Уничтожение БОЛЬШИХ объемов документов и тиража с помощью cтационарного промышленного шредера и промышленного пресса (измельчение, гидрообработка и прессование)- наиболее выгодный способ ликвидировать без возможности востановления большого количества архивных бумаг, чей срок хранения уже истек. Этот метод уничтожения применим только для бумажных носителей информации. Быстрый и недорогой способ утилизации документации, позволяющий уничтожить до 20 тонн в сутки. Пример: архивные документы, бухгалтерская отчетность, книги, журналы, бланки, накладные, мед. карты, рекламные материалы, офисная бумага и т.д. Уничтожение документов при ликвидации ООО при помощи промышленного шредера - удобный и доступный способ избавиться от ненужной бумаги. На сегодняшний день действует гибкая система скидок и уникальное предложение на бесплатную утилизацию бумаги.

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и тиража с помощью cтационарного промышленного шредера и промышленного пресса (измельчение, гидрообработка и прессование)- наиболее выгодный способ ликвидировать без возможности востановления большого количества архивных бумаг, чей срок хранения уже истек. Этот метод уничтожения применим только для бумажных носителей информации. Быстрый и недорогой способ утилизации документации, позволяющий уничтожить до 20 тонн в сутки. Пример: архивные документы, бухгалтерская отчетность, книги, журналы, бланки, накладные, мед. карты, рекламные материалы, офисная бумага и т.д. Уничтожение документов при ликвидации ООО при помощи промышленного шредера - удобный и доступный способ избавиться от ненужной бумаги. На сегодняшний день действует гибкая система скидок и уникальное предложение на бесплатную утилизацию бумаги. Узнать о способе Термическая обработка материала или проще говоря - сжигание секретных документов . Этот метод утилизации применяется для всех видов горючих материалов. Сжигание или термическая обработка в высокотемпературной печи позволяет полностью уничтожить любой горючий носитель информации будь это бумага, пластик или магнитная лента. Мы готовы сжигать до 10 тонн материала в день. Этот способ предназначен для секретных документов, банковских пластиковых карт и карт оплаты. Уничтожение секретных документов методом сжигания- 100% гарантированное уничтожение. К сожалению, данная услуга на данный момент не доступна.

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Термическая обработка материала или проще говоря - . Этот метод утилизации применяется для всех видов горючих материалов. Сжигание или термическая обработка в высокотемпературной печи позволяет полностью уничтожить любой горючий носитель информации будь это бумага, пластик или магнитная лента. Мы готовы сжигать до 10 тонн материала в день. Этот способ предназначен для секретных документов, банковских пластиковых карт и карт оплаты. Уничтожение секретных документов методом сжигания- 100% гарантированное уничтожение. К сожалению, данная услуга на данный момент не доступна. Узнать о способе Утилизация офисных документов с выездом к заказчику - новая, современная и востребованная услуга от нашей компании. Предлагаем уничтожение Вашей офисной бумаги прямо на месте. Благодаря автомобилю - шредеру ,который может приехать в любую точку г. Москвы и бл. Подмосковья. Этот способ гарантирует уничтожение документов от 2 до 5 класса секретности. Выездной шредер - это комплекс услуг для конфиденциального уничтожения документов при ликвидации предприятия или утилизации вышедших из оборота документов на территории заказчика.

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По окончанию работ по уничтожению или утилизации документов с истекшим сроком хранения, предоставляем Акт об уничтожении документов , акт выполненных работ, счета на оплату. Оплата производится после уничтожения, т.е по факту



Режим работы шредеров для измельчения бумаги Уничтожаем по будням с 9 до 19 часов. С 12 до 13 перерыв на обед. Возможна утилизация в праздничные. Уничтожение документов в выходные и праздничные дни производится по увеличенному тарифу. Для того, чтобы воспользоваться нашими услугами необходимо: Ваша доставка документов на уничтожение : Предварительно, позвонить по тел: +7 (915) 279-42-04 и сообщить номер и марку автомобиля, на какой из наших пунктов уничтожения документации Вы привезете документы для измельчения на промышленном шредере. В случае уничтожения через сжигание необходимо предупредить минимум за 2-3 дня до постовки. При себе иметь договора с нашей компанией (в случае первого уничтожения) для безналичного расчета. Никаких других документов Вам не потребуется.





: Предварительно, позвонить по тел: и сообщить номер и марку автомобиля, на какой из наших пунктов уничтожения документации Вы привезете документы для измельчения на промышленном шредере. В случае уничтожения через сжигание необходимо предупредить минимум за 2-3 дня до постовки. При себе иметь договора с нашей компанией (в случае первого уничтожения) для безналичного расчета. Никаких других документов Вам не потребуется. Вывоз нашей нашей машиной: Заявки на вывоз, погрузку и утилизацию через измельчение на промышленном шредере принимаются за 1 сутки. Утилизация документов "Выездным Шредером" происходит при подаче заявки не менее чем за двое суток. В случае безналичного расчета, договора с нашей компанией должны быть подписаны с Вашей стороны до оформления заявки.